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В Беларуси взлетели Миг-31К: происходит масштабная ракетная атака на города Украины

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  • 17.11.2022, 11:29
  • 12,016
В Беларуси взлетели Миг-31К: происходит масштабная ракетная атака на города Украины
иллюстрационное фото

РФ также выпустила до 50 ракет из акватории Каспийского моря.

По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Людей просят немедленно перейти в укрытие и не пренебрегать правилами безопасности.

В Беларуси, в эти минуты, с аэродрома в Мачулищах, взлетел МиГ-31К. Какое вооружение у него на борту – неизвестно. Но недавно именно МиГ-31К проводил тренировочные полеты с ракетой «Кинжал».

В это время в Днепре прогремели повторные после ночного обстрела взрывы. Сообщается о проблемах с электричеством в части города. Об этом сообщает волонтер и активист Сергей Стерненко на своей странице в Телеграмме.

Над Харьковской областью пролетели три ракеты. Также они были замечены над Полтавщиной. В Киевской, Черниговской и Черкасской области поднялась авиация.

По четыре ракеты в небе над Николаевской областью сообщает глава ОВА Виталий Ким.

Также пишут о запуске ракет С-300 в сторону Харькова из Белгородской области.

Кроме того, военный журналист Андрей Цаплиенко сообщает о 2 бортах Ту-95МС, которые произвели пуск ракет из района Цимлянская, это Волгоградская область. Приблизительное время подлета – 25-40 минут. Какое именно направление ракет – пока неизвестно.

Кроме того, сообщают о запусках ракет из Каспийского моря. По неофициальным данным, россияне выпустили оттуда до 50 ракет.

Местные российские телеграмм-каналы снимают видео и выставляют в соцсети со звуками вылетов ракет из Белгорода. Видео опубликовал Телеграмм «РиаМелитополь».

В Офисе президента Украины предупреждают о повторных российских запусках ракет по всей территории Украины. Рекомендуют всем зарядить телефоны и произвести запасы воды. Возможны экстренные отключения электроэнергии.

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