В Беларуси взлетели Миг-31К: происходит масштабная ракетная атака на города Украины

В Беларуси взлетели Миг-31К: происходит масштабная ракетная атака на города Украины11
- 17.11.2022, 11:29
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РФ также выпустила до 50 ракет из акватории Каспийского моря.
По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Людей просят немедленно перейти в укрытие и не пренебрегать правилами безопасности.
В Беларуси, в эти минуты, с аэродрома в Мачулищах, взлетел МиГ-31К. Какое вооружение у него на борту – неизвестно. Но недавно именно МиГ-31К проводил тренировочные полеты с ракетой «Кинжал».
В это время в Днепре прогремели повторные после ночного обстрела взрывы. Сообщается о проблемах с электричеством в части города. Об этом сообщает волонтер и активист Сергей Стерненко на своей странице в Телеграмме.
Над Харьковской областью пролетели три ракеты. Также они были замечены над Полтавщиной. В Киевской, Черниговской и Черкасской области поднялась авиация.
По четыре ракеты в небе над Николаевской областью сообщает глава ОВА Виталий Ким.
Также пишут о запуске ракет С-300 в сторону Харькова из Белгородской области.
Кроме того, военный журналист Андрей Цаплиенко сообщает о 2 бортах Ту-95МС, которые произвели пуск ракет из района Цимлянская, это Волгоградская область. Приблизительное время подлета – 25-40 минут. Какое именно направление ракет – пока неизвестно.
Кроме того, сообщают о запусках ракет из Каспийского моря. По неофициальным данным, россияне выпустили оттуда до 50 ракет.
Местные российские телеграмм-каналы снимают видео и выставляют в соцсети со звуками вылетов ракет из Белгорода. Видео опубликовал Телеграмм «РиаМелитополь».
В Офисе президента Украины предупреждают о повторных российских запусках ракет по всей территории Украины. Рекомендуют всем зарядить телефоны и произвести запасы воды. Возможны экстренные отключения электроэнергии.