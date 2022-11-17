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Над Киевом сбиты две крылатые ракеты и четыре дрона-камикадзе

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  • 17.11.2022, 12:23
  • 3,560
Над Киевом сбиты две крылатые ракеты и четыре дрона-камикадзе
Архивное фото AP

Россия проводит массированную ракетную атаку на украинскую столицу.

В четверг, 17 ноября в районе Киева воздушные силы сбили две крылатые ракеты, также уничтожены иранские беспилотники Shahed.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

«За последние часы в районе Киева наши воздушные силы сбили две крылатые ракеты и один БПЛА Shahed», — говорится в сообщении.

Кроме того, силами ПВО уничтожены четыре Shahed.

В частности сообщалось, что над Киевским водохранилищем сбиты два БПЛА Shahed.

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам — спустя всего два дня после того, как выпустила по Украине более 90 ракет и десять дронов-камикадзе.

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