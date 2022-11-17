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Оккупанты бросали гранаты и стреляли по своим при бегстве на левый берег Днепра из Херсона

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  • 17.11.2022, 14:15
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Оккупанты бросали гранаты и стреляли по своим при бегстве на левый берег Днепра из Херсона

Эксклюзивное видео с камеры российского солдата.

По отступающим из Херсона российским солдатам с левого берега свои же открыли огонь на поражение. На прошлой неделе враг панически бежал с правого берега Днепра. Преодоление реки Днепр происходило на подручных средствах, включая и моторные лодки. Одну такую группу врагов расстреляли свои же с правого берега.

Сегодня, 17 ноября, украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко выложил эксклюзивные кадры.

На кадрах можно увидеть группу оккупантов, которая погрузилась в моторную лодку и взяла курс на левый берег. Может быть, они бы и добрались без приключения на другой берег, если бы не решили напоследок взорвать гранату и не выпустить по оставшимся на берегу лодкам обойму.

Не исключено, что оккупанты с левого берега решили, якобы это разведка ВСУ на подходе, и открыли по ним огонь. Оккупанты стали кричать, что, мол, это свои и не надо стрелять.

В результате ЧП один оккупант стал «300-м». Уже после обеда, 11 ноября, в Херсон вошли украинские защитники, а город всю ночь праздновал освобождение от врага.

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