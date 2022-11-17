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В Беларуси не хватает более чем 8 тысяч медиков

  • 17.11.2022, 14:24
В Беларуси не хватает более чем 8 тысяч медиков

А в Польшу за год переехало столько, что хватило бы укомплектовать все больницы Брестчины.

Больницы и поликлиники Беларуси нуждаются в более, чем 8 тысячах медработников. А за последний год тысяча белорусских врачей трудоустроились в Польше, сообщает «Наша Нива».

Как в регионах?

По сведениям из национальных банков вакансий, в стране ищут 4614 врачей-специалистов, 3607 медсестер, 2209 санитаров.

Минским больницам и поликлиникам не хватает 3506 работников. Они остаются без 1329 врачей-специалистов, 1514 медсестер и 663 санитаров.

Учреждениям здравоохранения Минской области требуется 1592 работника.

На Гомельщине не хватает 1325 врачей, медсестер и санитаров, в Гродненской области — 1025. на Брестчине не хватает 1022 медработников.

На Витебщине с медицинскими кадрами лучше, но не намного. Не хватает 966 врачей, медсестер и санитаров. Учреждения здравоохранения Могилевщины не укомплектованы 738 медработниками.

«За всеми этими цифрами стоит человеческое здоровье и жизни»

По мнению врачей из Могилевской области, здешняя «позитивная» статистика с медицинскими кадрами по сравнению с другими регионом объясняется ее удаленностью от западных границ страны. Раньше медики уезжали в Россию, а теперь там война и желающих немного, отмечают собеседники.

По их словам, нехватка семи сотен медработников ощутима в местных больницах. Здешний персонал не удается удержать повышениями зарплат, так как они мизерные.

«Большой отток кадров признается и чиновниками. Медики учат язык и уезжают», — говорит о ситуации медик из Бобруйска.

«За всеми этими цифрами стоит человеческое здоровье и жизни, — отмечает он. — Кто-то лишен возможности получить медицинскую помощь или получить ее в полном объеме».

Некоторые из собеседников связывают нехватку кадров с событиями 2020 года. На протесты в Минске и западных областях выходило больше медиков, которые после подавления протестов вынуждены были уезжать вслед за айтишниками. Акцентируют внимание собеседники и на другие обстоятельства.

«В Минске неуважительное отношение к себе долго терпеть не будут, а уедут, несмотря на трудности. Врачей уехало много, многие из них были единичные профессионалы», — отмечает медик из Могилевской глубинки.

Решение проблемы по словам Лукашенко: «Мы тебя готовили — отработай 10 лет»

Чиновники настаивают, что по регионам укомплектованность кадрами неоднородна. Лучшая ситуация в Брестской и Гродненской областях. Проблемы с кадрами имеют больницы Витебщины, Могилевщины, Минщины и столицы. Но данные Государственной службы занятости свидетельствуют, что ситуация с медработниками в восточных регионах выглядит лучше.

Проблему нехватки медиков чиновники пытаются решать увеличением бюджетных мест в учебных заведениях. Они надеются исправить ситуацию мерами по социальной поддержке специалистов на местах. Обещают давать им жилье.

В прошлом году Лукашенко наставлял главу Минздрава Дмитрия Пиневича, чтобы тот подготовил предложение об обязательной 10-летней отработке по распределению выпускниками медицинских училищ.

«Ты мне имеешь внести в новом году предложение. Пришел в университет учиться — пришел, закончил. Мы тебя готовили —отработай 10 лет. Нам нужно поставить все точки над «i», — требовал Лукашенко.

Он возмущался, что медики выезжают за границу, а правительства соседних стран заманивают белорусов тем, что упрощают процедуры трудоустройства.

Так, например, сделала Польша. В ней с 2021 года иностранный медик может работать по специальности пять лет, а за это время он обязан сдать необходимые экзамены, чтобы подтвердить квалификацию для получения лицензии.

В этом году министр здравоохранения Польши Адам Недельский заявил, что за последний год в его стране трудоустроили тысячу белорусских медиков.

Отток медицинских кадров прекратится только тогда, когда запретят выезд из страны вообще, считают врачи. По их словам, никакие чиновничьи условия не помогут. Ситуация с дефицитом врачебного персонала чиновников не волнует.

«Они озабочены только тем, как самим удержаться на плаву, — считает медик из Гомеля. — Лечиться в больницах, где не хватает врачей нужного на момент болезни им профиля, они не будут. О проблеме вспомнят только тогда, когда скажут, или прикажут ее заметить».

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