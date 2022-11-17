Генштаб ВСУ: После выхода из Херсона россияне могут осуществить наступление из Беларуси 2 17.11.2022, 15:25

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Удар может быть нанесен по двум областям.

После выхода из Херсона российские захватчики, очевидно, перебросят силы на Донбасс, но могут также попытаться осуществить наступление из Беларуси на Черниговщину и Сумщину

Об этом на брифинге ноября сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, оккупанты давно стремятся завладеть всей Донецкой областью.

«Противник после отступления с правобережной части Херсонской области восстанавливает свои войска и опрокидывает боеспособные подразделения на другие направления. Для врага «вопиющее» важно - это установление контроля над Донецкой областью, он пытается и сейчас осуществлять свои «мечты», - рассказал Громов.

При этом он отметил, что остается вероятность обострения ситуации в Луганском и Запорожском направлениях. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что оккупанты стремятся получить контроль над всей Запорожской областью.

Также, подчеркнул Громов, не следует исключать вариант наступления российских войск на Сумщину и Черниговщину.

«Если дальше брать, амбициозные планы противника, он может также попытаться проведение наступательных действий из Беларуси на территории Черниговской и Сумской областей. Но это все у них в планах, и это все уже было в нашей истории и мы достойно давали отпор. В настоящее время противник действительно опрокидывает свои войска на некоторые направления, но мы тоже принимаем меры», - подытожил Громов.

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