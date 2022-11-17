ВСУ продвигаются в Луганской области 17.11.2022, 19:56

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На направлении Сватово-Кременная тенденция положительная.

Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед в Луганской области, однако каждый метр дается достаточно тяжело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в «Новости. Live».

«На направлении Сватово-Кременная тенденция пока положительная, наши войска продвигаются вперед», - сказал он.

В то же время Гайдай добавил, что каждый метр Луганщины дается ВСУ достаточно тяжело. По его мнению, одной из причин является отсутствие фактора неожиданности, как было, в частности, при освобождении Харьковской области.

«После деоккупации Харьковской области российские войска все же успели огромную территорию заменять, подтянуть резервы. Они также привезли отряды кадыровцев и тех зэков, которые набирал Пригожин, успели взорвать мосты, построить определенные оборонные сооружения. Поэтому каждый метр Луганской области, каждый населенный пункт дается достаточно тяжело», - добавил глава ОВА.

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