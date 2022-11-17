В Варшаве состоялось награждение лауреатов премии Ежи Гедройца 17.11.2022, 21:57

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Она присуждается за лучшую белорусскую книгу прозы, изданную в предыдущем году.

В Варшаве состоялось награждение лауреатов премии Ежи Гедройца — крупнейшей независимой литературной премии Беларуси. Она присуждается за лучшую книгу прозы, изданную в предыдущем году.

Первое место получил Сергей Абламейко с книгой «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Кніга першая».

Второе место — у Ольги Гапеевой за книгу «Самота, што жыла ў пакоі насупраць».

Третье место досталось Валерию Гапееву с книгой «Жэнька, каралева мышак».

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