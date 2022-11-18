Назван самый быстрый кроссовер в мире 1 18.11.2022, 11:14

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Он способен разгоняться до сотни за 1.9 секунды.

Сразу скажем, что стоит новинка порядка 290 тысяч долларов, пишет techinsider. Это не намного больше, чем 230 с лишним тысяч долларов США, которые вы потратили бы на Lamborghini Urus, и намного дешевле, чем Purosangue от Ferrari стоимостью 400 000 долларов США и выше. И что бы вы ни думали о внешнем виде, новый кроссовер Dragon запросто «дернет» и Ferrari и Lamborghini в гонке на прямой.

Автомобиль легко преодолевает отметку в 200 км/ч, и сравниться с ним может разве что Rimac Nevera или Tesla Roadster с реактивными двигателями за спиной. Тем не менее, несмотря на выдающиеся динамические характеристики, новый SUV очень комфортен — места в багажнике достаточно для того, чтобы уместить вещи всех членов семьи.

Колоссальные двери «крыльев чайки» открывают боковые стороны автомобиля настолько широко, что пассажиры как на передних, так и на задних сиденьях могут сесть без позорного откидывания передних сидений. Оказавшись внутри, вы сможете отвлечься от неминуемого, сжимающего легкие ужаса ускорения с высокой перегрузкой, глядя на экраны даже большего размера, чем на вашем телефоне или ноутбуке.

Drako предполагает, что люди будут использовать его SUV для бездорожья. Поэтому он оснащен подвеской, способной снизить дорожный просвет автомобиля всего до 163 мм для езды по гоночной трассе с высокой нагрузкой или поднять его до 315 мм клиренса.

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