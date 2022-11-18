«Вагнеровцы Бахмут не возьмут» 18.11.2022, 11:42

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Денис Десятник

Командир израильского спецназа рассказал о боях в Донецкой области.

Бахмут Украина не сдаст, а ВСУ будут двигаться только вперед и дальше будут теснить врага, уверен экс-командир израильского спецназа, основатель фонда «Разом за Україну» Денис Десятник.

В интервью «Радио НВ» он рассказал, как будут развиваться боевые действия в Донецкой области, остановится ли война зимой и чем поможет Израиль Украине.

— Попробуем выяснить ситуацию по Бахмуту. Я так понимаю, вы не там, но ваши собратья, возможно, даже ваши ученики, ведь вы — инструктор для спецназовцев, очевидно, там есть. Вы ситуацией владеете, правильно?

— Я вернулся с Бахмута позавчера, пробыл там где-то пять дней, выполняли кое-какие боевые задания и занимались также гуманитарной миссией. И мы вместе с подразделением все выехали позавчера и возвращаемся в воскресенье в Соледар.

— Какая сейчас складывается под Бахмутом картина боевых действий? Все ждут, куда будет направлен главный удар россиян. Есть основания полагать, что это будет Бахмут.

— Ситуация там действительно очень тяжелая. Город находится постоянно под артиллерийскими обстрелами. И в принципе, российские оккупанты находятся прямо вблизи от Бахмута. Но наши войска не подпускают их ни на шаг, держат Бахмут.

На данный момент, может быть, [россияне] перебросят еще и войска, которые находились в Херсоне на правом берегу. Часть оккупантов могут перебросить на донецкое направление в сторону Бахмута, Соледара.

Но ребята очень мотивированы, не готовы подпустить врага ни на шаг. И поэтому я думаю, что Бахмут мы не сдадим. Да, будут тяжелые бои, но никто не намеревается двигаться ни на шаг назад, только вперед, только к победе.

— Есть ли уже зафиксированы передвижения войск РФ с правобережья Херсонщины под Бахмут? Или пока не можете об этом говорить?

— Часть они перенаправили, часть еще собираются перенаправить. Также они сейчас часть перенаправляют на запорожское направление, где тоже они пытаются начинать какое-то контрнаступление. И на запорожском направлении, где у меня тоже находятся мои братья, никто не намерен отступать. И я думаю, что мы будем двигаться только вперед и дальше теснить врага.

— Какие стратегические задачи могут стоять перед россиянами, понимая, что Бахмут они действительно яростно штурмуют. Институт изучения войны говорит, что Бахмут может быть взят, если существенно усилят там присутствие российских войск. А смысл? Что дальше? Славянск и Краматорск? Как будто нет угрозы для тех двух городов, потому что на севере нет группировки русских войск ни в Лимане, ни в Изюме. Чего россияне могут добиться на том направлении?

— Во-первых, они просто хотят захватить наши территории. Это не то, что у них какое-то именно стратегическое задание. Они просто двигаются, просто хотят захватить как можно больше территорий.

Именно в Донецкой области стоят их войска, они пытаются оттеснить как можно дальше наши войска, постоянно ведутся артобстрелы. И город реально именно равняют с землей, сносят его с лица земли. И люди там еле выживают. У них нет продовольствия, нет питания, магазины не работают, электричества тоже нет. И постоянные бомбежки. Поэтому им просто нужно продвигаться, они хотят продвижения, захватывать как можно больше нашей земли.

— Немало свидетельств о том, что воюют «вагнеровцы» на бахмутско-соледарском направлении. Что вам известно об этом боевом формировании? Насколько это серьезная опасность?

— Там действительно воюют и «вагнеровцы», и простые войска российских оккупантов. «Вагнеровцы» — в большем количестве. Но это не влияет существенно ни на какое продвижение. Да, «вагнеровцы» подготовлены лучше, чем простые мобилизованные части российской армии. Но все равно Бахмут они не возьмут. Не возьмут, это однозначно, потому что ребята настроены стоять там до конца.

Думаю, что сейчас даже какие-то наши части тоже, которые находились на харьковском направлении, будут тоже переброшены частично в Бахмут.

— Расскажите немного подробнее о том, что делают эти «вагнеровцы»? Как они выглядят? О зеках, которые в их составе воюют.

— Сейчас в вагнеровцы призывают и зеков, и вообще кого попало, лишь бы кто-то призвался. Но у них также остались и «вагнеровцы», которые прошли Сирию, прошли Чечню, которые подготовлены. Это просто более подготовленные [солдаты], с большим опытом и с большими навыками ведения войны.

Но у них заканчиваются все равно их профессиональные военные. Они выбирают кого попало — тех же зеков, которые вообще ничего не понимают ни в стратегии, ни в тактике, ни в военном деле. И это просто «мясо».

Но есть и профессиональные военные. Об этом тоже нельзя забывать, нельзя недооценивать и как-то относиться, что мы легко их победим. Нет, надо еще воевать, надо быть осторожными, надо быть внимательными. И надо держать ухо востро, скажем так.

— А готовятся ли россияне там зимовать? Заметны ли признаки, которые позволили бы говорить, что в окопах Донбасса они будут проводить эту зиму?

— Какая-либо подготовка к зиме невозможна. Зима — она для всех зима. Это тяжелое время года, как и для наших военных, так и для российских военных. Это одинаково для всех. Поэтому как-то именно подготовиться или быть более подготовленным к зиме — нет, это тяжело будет для всех и на всех направлениях.

Единственное, что для российской техники это будет плюс — подмерзнет чуть земля, это не будет уже сезон дождей и техника сможет двигаться. Поэтому война никуда не денется, она не остановится. Война будет продолжаться зимой.

Поэтому нашим войскам надо, чтобы как-то волонтеры помогли с термобельем, с одеждой, потому что действительно будет тяжело, действительно будет холодно. Мы уже видим, что на данный момент довольно-таки холодно. В Бахмуте, сидя в окопах, так это вообще непросто.

— У меня вопрос к вам, как к военнослужащему армии Израиля в прошлом. Израиль дал разрешение членам НАТО, включая Великобританию, предоставлять Украине оружие, содержащее компоненты систем управления огнем и оптико-электронных систем израильского производства. Что это может быть за оружие? Израиль никаких официальных комментариев по поводу такой помощи Украине не дает.

— Во-первых, по поводу помощи Израиля Украине. [Победитель на выборах и, скорее всего, будущий премьер-министр Биньямин] Нетаньяху обещал в своей предвыборной кампании, что он рассмотрит вопрос, чтобы помогать Украине, во-первых, системами ПВО, и каким-либо вооружением. Я думаю, что на данный момент Израиль рассматривает такие варианты, и да, ведутся переговоры.

И я уверен, что Израиль начнет помогать и системами ПВО, и другими различными системами. Израиль, в принципе, помогает. Но не помогал каким-либо вооружением, не помогал закрывать небо, но сейчас, я думаю, нынешний премьер-министр поможет, и будет с этого толк.

Израиль, сами израильтяне на стороне Украины, потому что они видят, что ведется геноцид целого народа. Нормальное государство не может не помочь.

— Вы, понимая, каково вооружение в армии Израиля, которое производит Израиль, можете сказать, каким может быть оружие?

— Во-первых, есть различные системы наведения, есть различные технологии, которые разрабатывает Израиль. В плане различных технологий (и электронных, и оптических) есть такие предприятия, где разрабатываются высокоточные системы наведения и различные системы.

Израиль в этом очень силен. Даже в системах оборудования боевых самолетов. Израиль покупает самолеты в Америке, но вся начинка — израильская. Поэтому есть очень-очень много различных технологически развитых систем, которые Израиль способен поставить и Украине. И я уверен, что ведутся переговоры и с Украиной, и с Британией, и с Западом. Израиль где-то, может, и поставляет, и начинает поставлять что-то, о чем просто мы еще до конца не знаем.

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