Литовская таможня раскрыла схему вывоза контрабандной древесину из Беларуси 18.11.2022, 12:13

Будут приняты дополнительные меры для предотвращения ввоза запрещенных санкциями ЕС товаров.

Литовская таможня отмечает, что в последнее время значительно увеличился ввоз древесины из Беларуси и России, ввоз которой в ЕС запрещен из-за санкций. Об этом сообщает пресс-служба литовского ведомства.

При ввозе древесины на литовскую таможню подаются декларации о том, что древесина приобретена в Казахстане или Кыргызстане. При этом согласно информации, полученной в Казахстане и Кыргызстане, вывоз древесины из этих стран запрещен.

«С учетом официальной информации Кыргызстана и Казахстана, а также нелогичности маршрута следования этих товаров, литовская таможня будет применять усиленный контроль к древесине, якобы вывозимой из этих стран, и требовать дополнительных документы, подтверждающие его ввоз», — заявили в таможне Литвы.

Там также отметили, что еще «более принципиально и тщательно» будут оцениваться попытки ввоза других запрещенных санкциями ЕС товаров.

Напомним, Евросоюз со 2 марта ввел санкции в отношении белорусской древесины. Они затронули деревообработку под специальным кодом 44. При этом в ЕС оставили возможность исполнить до 4 июня заключенные ранее контракты. Ограничения вступили в полную силу с начала июня.

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