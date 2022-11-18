Видеофакт: Русский оккупант обещал сдаться в плен, но внезапно начал стрельбу 1 18.11.2022, 14:02

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Бойцы ВСУ окружили целое подразделение врага.

Украинские военные показали кадры зачистки территории от российских оккупантов. Бойцы ВСУ нашли логово оккупантов, благодаря которому, наверное, удалось пополнить обменный фонд. Непосредственно при взятии в плен один из россиян открыл огонь.

Видео опубликовал «СтратКом ВСУ».

Российские военные, похоже, оказались в окружении ВСУ, поэтому единственным шансом выжить для них был плен. Украине выгодно брать оккупантов в плен, чтобы потом освобождать собственных защитников.

Украинские военные предложили сдаться спрятавшимся в доме россиянам, и те приняли условия, чтобы не стать «двухсотыми». Где именно проходила зачистка – неизвестно.

Россияне один за другим выходили из дома без оружия и ложились на землю. Украинские военные придерживались соглашения и не открывали огонь по ним.

Однако один из оккупантов подло нарушил договоренность: он вышел с автоматом и начал стрельбу по нашим защитникам. Сообщается, что украинский военный получил ранения.

Что после стрельбы произошло с остальными пленными оккупантами – тоже неизвестно.

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