В России набирают обороты протесты жен и матерей мобилизованных 4 18.11.2022, 14:50

3,306

Женщины пикетирует военкоматы и требует немедленных переговоров с Украиной.

Матери и жены военных РФ объединились в «национальное движение». Они пикетируют военкоматы в разных городах России и требуют переговоров с Украиной.

Движение «Союз матерей и жен» набирает стремительно обороты. К нему уже присоединились сотни женщин из разных регионов России, сообщает stopcor.org.

К этому движению присоединяются как женщины военных, так и те, у которых никто из семьи не пошел воевать. Правда, идеология этого движения достаточно противоречива: с одной стороны, участники выступают только против нарушений в ходе мобилизации и срочной службы, не отрицая легитимность этих процессов, с другой — они требуют мирных переговоров для прекращения военных действий.

Единственное, что объединяет это движение – все они единогласно заявляют о том, что Россия должна пойти на переговоры с Украиной. Также они требуют возвращения всех контрактников по передовой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».