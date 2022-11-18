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В России набирают обороты протесты жен и матерей мобилизованных

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  • 18.11.2022, 14:50
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В России набирают обороты протесты жен и матерей мобилизованных

Женщины пикетирует военкоматы и требует немедленных переговоров с Украиной.

Матери и жены военных РФ объединились в «национальное движение». Они пикетируют военкоматы в разных городах России и требуют переговоров с Украиной.

Движение «Союз матерей и жен» набирает стремительно обороты. К нему уже присоединились сотни женщин из разных регионов России, сообщает stopcor.org.

К этому движению присоединяются как женщины военных, так и те, у которых никто из семьи не пошел воевать. Правда, идеология этого движения достаточно противоречива: с одной стороны, участники выступают только против нарушений в ходе мобилизации и срочной службы, не отрицая легитимность этих процессов, с другой — они требуют мирных переговоров для прекращения военных действий.

Единственное, что объединяет это движение – все они единогласно заявляют о том, что Россия должна пойти на переговоры с Украиной. Также они требуют возвращения всех контрактников по передовой.

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