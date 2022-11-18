«Мы сбегаем»: военный РФ снял эпическое видео «жеста доброй воли» на Херсонщине 4 18.11.2022, 15:00

2,786

Оккупант говорит о стремительном наступлении восьми тысяч украинцев.

Один из российских военных, которые «перегруппировались» в Херсонской области, снял эпическое видео момента бегства захватчиков. Он пожаловался, что оккупантов на их позициях осталось слишком мало.

Соответствующие кадры попали в сеть. На них военнослужащий оккупационной армии РФ пожаловался на контрнаступление Вооруженных сил Украины, которое привело к очередному «жесту доброй воли» РФ, пишет obozrevatel.com

«Дамы и господа, мы уезжаем, потому что нас осталось **й да ни**я. КАМАЗы наши у***вают. 8 тысяч украинцев идут на нас. Немножечко отходим», – сказал он.

На видео также зафиксировано перемещение российской военной техники, которая спешно покидала правый берег Херсонщины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».