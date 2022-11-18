ВСУ уничтожили группу «вагнеровцев» в окрестностях Бахмута

ВСУ уничтожили группу «вагнеровцев» в окрестностях Бахмута3
- 18.11.2022, 16:11
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Видеофакт.
С июля 2022 года воины 93-й ОМБр обороняют Бахмут, Соледар и окрестные деревни. В течение почти пяти месяцев холоднояровцы вместе со смежными подразделениями участвуют в тяжелых боях с превосходящими силами противника. И преуспевают.
Свежий пример — в окрестностях Бахмута украинские бойцы нанесли урон подразделениям ЧВК «Вагнера».
Видео удара по вражеским позициям обнародовал телеграмм-канал «Оперативный ВСУ».
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в Донецкой области.