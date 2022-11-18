ВСУ разгромили скопление сил армии РФ в Скадовске 1 18.11.2022, 20:48

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Ликвидировано около 50 оккупантов.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили около 50 российских оккупантов во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке:

- Подтверждены потери противника в Херсонской области за предыдущие дни. Так, в городе Скадовск, в результате поражения района сосредоточения оккупантов, потери личного состава составили около 50 человек погибшими. А в городе Чаплинка подтверждается уничтожение склада боеприпасов.

Отметим, что общие боевые потери РФ в Украине с 24 февраля ориентировочно составили около 83 тыс. 460 человек.

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