Политзаключенного из Минска приговорили к 2,5 годам колонии 3 18.11.2022, 21:17

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Николай Артюхов

Дело Николая Артюхова рассматривала судья Наталья Дедкова.

В суде Партизанского района Минска 4 ноября вынесен приговор католическому и общественному активисту Николаю Артюхову. Его обвинили в «призывах к акциям протеста в социальных сетях» и «подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активном участии в них» (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Дело рассматривала судья Наталья Дедкова.

В суде также был заявлен гражданский иск КУП «Минсктранс» о взыскании с Артюхова «имущественного ущерба, нанесенного общественному транспорту Минска» в сумме 27 416 рублей 67 копеек.

Суд постановил наказать Николая лишением свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Николай Артюхов родился 22 мая 1979 года в Минске. Учился на юридическом факультете Международного гуманитарно-экономичного института. С 1996 года принимал активное участие в жизни католической молодежи. Был одним из инициаторов образования оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия», но с 2011 года отошел от активного участия в политической жизни.

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