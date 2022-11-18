Гуменюк: Разбитые подразделения РФ бегут с Херсонщины на «реабилитацию» 18.11.2022, 21:47

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Украинские артиллеристы устанавливают огневой контроль над ключевыми логистическими узлами оккупантов.

Украинским воинам удается эффективно контролировать перемещение сил врага на юге и сдерживать их. Этим занимаются украинские артиллеристы, которые устанавливают огневой контроль над ключевыми логистическими узлами оккупантов.

Как заявила руководитель украинского объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны «Юг» Наталья Гуменюк, командование РФ понимает, что их силы на юге оказались под огневым контролем ВСУ, поэтому перегруппировывается. В частности, оккупанты пытаются переместиться на Запорожское направление, а также удержать свои пункты логистики на Левобережье Херсонской области.

- Мы знаем, что они (командование РФ — Прим.) отправили некоторые подразделения на реабилитацию, в том числе и на «восстановление боевого духа», подтянули туда некоторые другие силы пытаются переформатировать те подразделения, которые потеряли морально-боевой дух, пытаются также подтянуть резервы техники и вооружение для того, чтобы усилить свою группировку для укрепления обороны, - заявила Гуменюк.

Вместе с тем оккупанты продолжают депортировать в РФ украинцев с временно оккупированных территорий под видом «эвакуации». Россияне также «эвакуируют» медицинские учреждения и обустраивают госпитали в тылу, понимая масштабы потерь.

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