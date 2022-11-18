«Укроборонпром» наладил производство боеприпасов 122-го и 152-го калибра 18.11.2022, 22:04

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Снаряды производят по технологии НАТО и уже не первый месяц.

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 мм, а также мин калибра 120 мм. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на пресс-службу госконцерна..

- Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО. Уже не первый месяц. Рассредоточено, на разных мощностях, в том числе стран-партнеров. Боеприпасы, которые производит «Укроборонпром», должны уменьшить зависимость украинской артиллерии от поставок из-за границы, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно иссякают, – говорится в сообщении.

Также в «Укроборонпроме» проинформировали, что Украина будет разрабатывать и производить тяжелое вооружение и военную технику как минимум с шестью странами НАТО.

- Доверие к Украине и ее оборонно-промышленному комплексу постоянно растет. Этому способствует и начатая нами реформа по превращению «Укроборонпрома» в современную высокотехнологичную оборонную компанию. По состоянию на сегодняшний день преобразовано в хозяйственные общества более 20 предприятий государственной оборонки, на очереди – сам концерн. Реформа позволит повысить степень прозрачности деятельности государственного сектора оборонно-промышленного комплекса, привлекать еще больше инвестиций, осуществлять трансфер технологий, создавать больше совместных предприятий, в том числе со странами НАТО, и поможет обезопасить оборонку от коррупционных рисков, – добавили в госконцерне.

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