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Как ВСУ могут освободить левый берег Херсонской области

  • 18.11.2022, 22:20
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Как ВСУ могут освободить левый берег Херсонской области

Прогноз полковника запаса Вооруженных сил Украины.

Украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, какую тактику Вооруженные силы могут выбрать для освобождения левобережья Херсонщины.

- Правый берег выше левого, поэтому оптимальный вариант с правого берега контрбатарейной борьбой уничтожить всю российскую артиллерию на глубину как минимум 40 км... Эта полоса на левом берегу будет выжжена нашей артиллерией. Это примерно так же будет, как в тире. Выходить будут батареи, будут предварительно разведанными целями отстреливать, уходить. А дальше уже будут считать, сколько нужно пакетов для уничтоженных россиян, — считает он.

По мнению эксперта, дальше включатся в работу HIMARS и отгонят оккупантов на следующие 40 км от реки Днепр.

- То есть на глубину 80 км по всей протяженности реки Днепр. Ниже Каховки и Каховского водохранилища, по левому берегу, конечно, будет работать украинская арта, — пояснил он.

Свитан отметил, что оккупанты успели взорвать мосты и не дали переправиться ВСУ на левый берег Днепра, поэтому сейчас осталась лишь одна точка, где это еще более-менее целесообразно — в районе Новой Каховки.

- Там чуть больше 100 метров сама гидроэлектростанция. По идее, можно в районе Новой Каховки создать плацдарм. Украинская спецура готова к этому. И из этого района дальше можно продолжать движение уже в сторону Крыма, — подытожил он.

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