Украинский БПЛА привел в плен «вагнеровца» на Донбассе 18.11.2022, 22:34

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Украинские защитники применяют всю возможную технику в борьбе с оккупантами.

Украинские военные продолжают бороться с российскими оккупантами, применяя всю возможную технику. В этой борьбе украинским защитникам очень помогают БПЛА, пишет «Униан».

В Сеть попало видео, как на Донецком направлении дрон «ведет» в плен «вагнеровца».

- Подразделение этого неудачника развалили, поэтому ему не осталось ничего другого как поднять руки и белый флаг. Прилетел дрон, подал знак «Давай за мной, валенок!» и провел под конвоем орка вплоть до места, где на него ждали украинские воины, - написал украинский волонтер Сергей Притула, обнародовав видео, которое ему предоставили в подразделении К2 54 ОМБр.

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