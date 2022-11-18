«Украинские военные держат Бахмут более четырех месяцев – это уже беспрецедентно» 2 18.11.2022, 22:51

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В Бахмуте гибкая линия фронта, расположенная на небольшом расстоянии.

Украинские военные удерживают Бахмут уже более четырех месяцев. Там идет позиционная война. Иногда, чтобы сберечь личный состав, командирам приходится принимать сложные решения.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, фронт в Бахмуте гибкий и расположен на небольшом расстоянии.

- Мы держим Бахмут более четырех месяцев – это уже беспрецедентно. Там гибкая линия фронта, расположенная на небольшом расстоянии, идет позиционная война. Иногда, чтобы сохранить личный состав и не потерять инициативу на том направлении, командирам приходится принимать сложные решения, чтобы отойти. Но самое главное сейчас, что там держится оборона и враг не может достичь главного – прорваться и идти дальше завоевывать украинскую землю, — подчеркнул Сергей Череватый.

Также он добавил, что успех украинских военных заключается в количестве ликвидированных оккупантов, постоянно несущих потери на фронте.

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