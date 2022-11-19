ВСУ разгромили «гнездо» оккупантов на Кинбурнской косе 19.11.2022, 8:35

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Оттуда россияне вели обстрелы по зерновым баржам.

На Кинбурнской косе (Николаевская область) украинские защитники поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники российских оккупантов. Именно оттуда вражеские войска обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане.

Об этом информирует оперативное командование «Юг». В течение пятницы, 18 ноября, нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями было выполнено 33 огневые задачи на южном направлении.

На Кинбурнской косе ликвидировано еще 7 оккупантов, а также уничтожены 2 единицы вражеской автобронетехники и пункт базирования врага.

В свою очередь на левобережье предварительно потери противника составляют 26 оккупантов и 2 танка возле Олешек.

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