Видеофакт: Российский командир бьет палкой подвешенного за руки подчиненного
- 19.11.2022, 10:20
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Запись попала в сеть с телефона убитого оккупанта.
В сети опубликована видеозапись, на которой российский командир бьет палкой подвешенного за руки подчиненного.
Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео попало в сеть с телефона убитого оккупанта. Судя по записи, речь идет о случае дезертирства или его планировании. Таким образом, российский командир выясняет, кто еще не имел желания воевать.
«Очередной дол…б, который не хотел воевать на нашей стороне», - комментирует владелец телефона.