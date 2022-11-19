Видеофакт: Российский командир бьет палкой подвешенного за руки подчиненного 19.11.2022, 10:20

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Запись попала в сеть с телефона убитого оккупанта.

В сети опубликована видеозапись, на которой российский командир бьет палкой подвешенного за руки подчиненного.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео попало в сеть с телефона убитого оккупанта. Судя по записи, речь идет о случае дезертирства или его планировании. Таким образом, российский командир выясняет, кто еще не имел желания воевать.

«Очередной дол…б, который не хотел воевать на нашей стороне», - комментирует владелец телефона.

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