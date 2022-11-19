Житель Бреста одним словом довел лукашистов до истерики 19.11.2022, 10:26

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Болельщик «Ливерпуля» стал политзаключенным из-за смелого сторис.

16 и 18 ноября в Московском суде Бреста рассматривалось очередное дело о «публичном оскорблении Лукашенко» (ч. 1 ст. 368 УК РБ). Обвинялся брестчанин Антон Яковук, задержанный по этому делу 29 сентября 2022 года. До суда он сидел в СИЗО, сообщает «Весна».

Об Антоне известно, что ему 29 лет, увлекается футболом и, судя по его соцсетям, болеет за «Ливерпуль». И мужчина не просто футбольный болельщик — на его странице можно найти фото, где Антон сам играет на поле. А в архивных данных о матчах можно обнаружить, что как минимум с 2015 по 2019 год он играл за брестский любительский клуб «Смена».

На суде же речь шла об интернет-активности Антона. По обвинению, мужчина выложил в сторис видео с Александром Лукашенко и сопроводил его «оскорбительной надписью» из одного слова. За это гособвинение просило назначить политзаключенному 1 год лишения свободы.

Судья Марина Скалкович огласила приговор: как и просило обвинение, 1 год колонии общего режима.

Поддержать политзаключенного (денежным переводом, письмом) можно по адресу:

СИЗО-7. 224030, г. Брест, ул. Советских пограничников, 37.

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