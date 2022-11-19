В Минске на торги выставили завод отопительного оборудования 4 19.11.2022, 11:18

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В довесок идет ценный земельный участок.

В Минске на торги выставили крупный завод, расположенный почти в центре города.

Речь идет о заводе отопительного оборудования. Он расположен по улице Тимирязева рядом с жд-путями, пишет tochka.by.

Предприятие повторно выставили на аукцион на площадке «Белреализация».

Ценный земельный участок

Продается большая часть заводской недвижимости. Также в довесок к объектам добавят и земельный участок, площадь которого составляет около 17 га.

Целевое назначение − для обслуживания зданий и сооружений завода. Но, вероятно, назначение можно будет изменить, учитывая расположение рядом многочисленных жилых и правительственных объектов.

За сколько продают?

Торги начнутся с почти 32,5 миллионов белорусских рублей (это приблизительно $13,4 млн) с понижением цены.

Указывается, что сумма не опустится ниже 19,5 млн рублей ($8,07 млн).

Начало торгов – 19 декабря 2022. Они будут проведены при наличии двух и более допущенных участников.

«Дурнопахнущий» завод

Минский радиаторный завод построен в 1953 году и работал до начала 2010-х годов. На сайте предприятия указано, что завод выпускает отопительное оборудование как для Беларуси, так и для стран СНГ, государств ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее жители комплекса «Каскад» неоднократно жаловались на едкий запах из-за выбросов предприятия. Поначалу планировалось, что завод вынесут за черту города, но после от этой идеи отказались городские власти.

С 2018 года Минский завод отопительного оборудования проходит длительную процедуру банкротства. Его пытались продать несколько раз, но безуспешно.

Впервые территорию предприятия выставили на аукцион в октябре 2021-го, тогда за него просили около 68 млн рублей. Получается, что стоимость участка с помещениями снизилась с того момента в два раза.

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