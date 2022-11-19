закрыть
19 ноября 2022, суббота, 12:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Бахмутом ВСУ с помощью NASAMS сбили новейший российский истребитель Су-35

  • 19.11.2022, 12:30
  • 1,758
Под Бахмутом ВСУ с помощью NASAMS сбили новейший российский истребитель Су-35

Пилот катапультировался, но не выжил.

В районе Бахмута Донецкой области вооруженные силы Украины с помощью норвежского комплекса NASAMS сбили новейший российский истребитель Су-35.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

Как отмечается, пилот катапультировался, но не выжил.

«Желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни», — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип
Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше
Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников