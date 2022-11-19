Под Бахмутом ВСУ с помощью NASAMS сбили новейший российский истребитель Су-35 19.11.2022, 12:30

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Пилот катапультировался, но не выжил.

В районе Бахмута Донецкой области вооруженные силы Украины с помощью норвежского комплекса NASAMS сбили новейший российский истребитель Су-35.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

Как отмечается, пилот катапультировался, но не выжил.

«Желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни», — говорится в сообщении.

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