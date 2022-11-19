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Глава МИД Германии поддержала белорусов и резко «прошлась» по Лукашенко

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  • 19.11.2022, 14:13
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Глава МИД Германии поддержала белорусов и резко «прошлась» по Лукашенко
Анналена Бербок

ЕС сделает все, чтобы освободить страну из плена диктатора.

За последний месяц еще около 300 человек в Беларуси было произвольно арестовано, похищено и отправлено в тюрьмы, людей обвиняют в терроризме, «хотя они всего лишь хотели позаботиться о будущем своих детей», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Братаясь с русским президентом и поддерживая русскую захватническую войну в Украине, Лукашенко превратил людей в Беларуси в пленных этой войны», - сказала Бербок.

По словам Бербок, которые приводит Handelsblatt, ЕС сделает все, чтобы этот плен закончился и Беларусь могла жить в свободе и демократии.

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