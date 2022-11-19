ВСУ ликвидировали полковника МЧС России
- 19.11.2022, 18:02
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Ликвидацию оккупанта подтвердила его вдова.
Украинские воины ликвидировали полковника Министерства чрезвычайных ситуаций РФ Павла Ермолаева. Вероятно, его уже похоронили.
Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, ликвидацию захватчика подтвердила его вдова Юлия Ермолаева-Сидорчук еще 12 ноября в одной из соцсетей.
Эксперту удалось узнать, что ликвидированный захватчик родился 28 апреля 1974 года. Выпускник Ташкентского общевойскового училища. Работал на должности первого заместителя отдела Управления МЧС в Магаданской области.
- За 48 лет жизни полковник успел побывать в Ереванском уезде России и в Освенциме (наверняка там и «вдохновился» от увиденного). Информации относительно обстоятельств ликвидации сейчас нет, - отметил Комахидзе.
Сообщается, что общие боевые потери РФ в Украине с 24 февраля по 19 ноября ориентировочно составляют 83 тыс. 880 человек.