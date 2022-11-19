Премьер-министр Польши: Мы делаем ставку на скорейшую модернизацию нашей армии 19.11.2022, 22:14

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Матеуш Моравецкий посетил 6-ю Воздушно-десантную бригаду в Кракове.

18 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с вице-премьером и главой Министерства национальной обороны Польши Мариушем Блащаком посетили 6-ю воздушно-десантную бригаду имени бригадного генерала Станислава Сосабовского в Кракове, передает «Польское радио».

По словам главы польского правительства, на глазах меняется геополитическая ситуация, Польша, а также польская армия, которая все лучше оснащена и обучена.

«Случай в Пшеводуве показывает нам, что угроза, которую россияне создали в Украине, реальна и для польского государства, поэтому мы делаем ставку на скорейшую модернизацию нашей армии», – сказал польский премьер. Это означает, что поиск самой современной военной техники происходит у ближайших и дальних союзников Польши: в США, Корее и странах Западной Европы.

«Быстро модернизируя польскую армию, мы делаем нечто самое важное для нашей родины», – отметил Моравецкий, пояснив, что сейчас времена неспокойные, а российская агрессия на Украине также угрожает Польше.

Он также подчеркнул, что для того, чтобы наслаждаться миром и процветанием, необходимо готовиться к худшему развитию событий: «Поэтому энергетическая сфера, а особенно сфера безопасности, защиты наших границ, строительства физических заграждений, а также укрепление польской армии как таковой и как части самого сильного военного союза в истории мира – это основные задачи на сегодня, которые мы должны выполнить, и которые мы выполняем месяц за месяцем».

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