«Такое зарево было»: оккупант признался в применении запрещенного оружия в Украине 2.11.2022, 8:31

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Российская армия применила при обстреле Бахмута фосфорные боеприпасы.

Вооруженные силы РФ продолжают осуществлять военные преступления на территории Украины. Против мирных населенных пунктов используются запрещенные международными конвенциями фосфорные боеприпасы.

О таком случае рассказал военный РФ своей супруге в телефонном разговоре, который перехватила Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным СБУ, в перехвате оккупант рассказывает об обстреле фосфорными бомбами города Бахмута, что на Донбассе.

«Наши украинцев фосфором жгли! Салюты, короче, были ночью. Ракета летит, разрывается в воздухе на несколько частей. Типа как, знаешь, бенгальский огонь. Эта ху**я, если на кожу попадает, прожигает, короче, до костей. Прям зарево такое», - рассказал оккупант.

Он уточнил в перехвате, что на вооружении ВСУ таких боеприпасов нет в отличие от России.

СБУ, комментируя перехват, отметила, что расследует около 15 тысяч дел по статье о нарушении российской армией законов и обычаев войны в Украине.

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