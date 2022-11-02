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«Такое зарево было»: оккупант признался в применении запрещенного оружия в Украине

  • 2.11.2022, 8:31
«Такое зарево было»: оккупант признался в применении запрещенного оружия в Украине
архивное фото

Российская армия применила при обстреле Бахмута фосфорные боеприпасы.

Вооруженные силы РФ продолжают осуществлять военные преступления на территории Украины. Против мирных населенных пунктов используются запрещенные международными конвенциями фосфорные боеприпасы.

О таком случае рассказал военный РФ своей супруге в телефонном разговоре, который перехватила Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным СБУ, в перехвате оккупант рассказывает об обстреле фосфорными бомбами города Бахмута, что на Донбассе.

«Наши украинцев фосфором жгли! Салюты, короче, были ночью. Ракета летит, разрывается в воздухе на несколько частей. Типа как, знаешь, бенгальский огонь. Эта ху**я, если на кожу попадает, прожигает, короче, до костей. Прям зарево такое», - рассказал оккупант.

Он уточнил в перехвате, что на вооружении ВСУ таких боеприпасов нет в отличие от России.

СБУ, комментируя перехват, отметила, что расследует около 15 тысяч дел по статье о нарушении российской армией законов и обычаев войны в Украине.

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