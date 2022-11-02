«Такое зарево было»: оккупант признался в применении запрещенного оружия в Украине
- 2.11.2022, 8:31
Российская армия применила при обстреле Бахмута фосфорные боеприпасы.
Вооруженные силы РФ продолжают осуществлять военные преступления на территории Украины. Против мирных населенных пунктов используются запрещенные международными конвенциями фосфорные боеприпасы.
О таком случае рассказал военный РФ своей супруге в телефонном разговоре, который перехватила Служба безопасности Украины (СБУ).
По данным СБУ, в перехвате оккупант рассказывает об обстреле фосфорными бомбами города Бахмута, что на Донбассе.
«Наши украинцев фосфором жгли! Салюты, короче, были ночью. Ракета летит, разрывается в воздухе на несколько частей. Типа как, знаешь, бенгальский огонь. Эта ху**я, если на кожу попадает, прожигает, короче, до костей. Прям зарево такое», - рассказал оккупант.
Он уточнил в перехвате, что на вооружении ВСУ таких боеприпасов нет в отличие от России.
СБУ, комментируя перехват, отметила, что расследует около 15 тысяч дел по статье о нарушении российской армией законов и обычаев войны в Украине.