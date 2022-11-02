ВСУ загнали армию РФ в «капкан» на горячем участке Сватово - Кременная

ВСУ загнали армию РФ в «капкан» на горячем участке Сватово - Кременная4
- 2.11.2022, 8:45
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«Жест доброй воли» со стороны оккупантов практически неизбежен.
Силы обороны Украины продолжают теснить российские войска на «горячем» участке фронта Кременная - Сватово. С этого направления поступают хорошие для ВСУ новости.
Такими данными поделился украинский военкор Богдан Мирошников.
«Сватово-Кременная. Продвижение продолжается, интенсивные бои идут по всей линии. После неудачных попыток контратаковать россияне загнали себя в очень нестабильное положение», - рассказал журналист.
Он уточнил, что россияне продолжают цепляться за Сватовское направление.
Однако, заверил он, скорый «жест доброй воли» российской армии там неизбежен.
Стоит отметить, что на днях появилась информация о серьезном успехе ВСУ на данном участке. Военные смогли взять под огневой контроль трассу Сватово-Кременная, которая играет огромную роль в логистике оккупантов.