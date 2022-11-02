Украинские ПВО отразили самую массированную атаку дронами на Днепропетровскую область
- 2.11.2022, 10:16
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Защитники Украины спасли регион от возможной трагедии.
Ночью силы противовоздушной обороны Украины уничтожили шесть вражеских дронов-камикадзе над Днепропетровской областью.
Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
«Ночью наши силы ПВО уберегли Днепропетровщину от возможной трагедии. Украинские защитники сбили над областью 6 вражеских дронов-камикадзе. Это была наиболее массированная вражеская атака беспилотниками на регион за время полномасштабной войны. Но противовоздушная оборона справилась. Спасибо нашим героям!», - сообщил он.