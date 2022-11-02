закрыть
2 ноября 2022, среда, 10:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские ПВО отразили самую массированную атаку дронами на Днепропетровскую область

  • 2.11.2022, 10:16
  • 2,364
Украинские ПВО отразили самую массированную атаку дронами на Днепропетровскую область

Защитники Украины спасли регион от возможной трагедии.

Ночью силы противовоздушной обороны Украины уничтожили шесть вражеских дронов-камикадзе над Днепропетровской областью.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«Ночью наши силы ПВО уберегли Днепропетровщину от возможной трагедии. Украинские защитники сбили над областью 6 вражеских дронов-камикадзе. Это была наиболее массированная вражеская атака беспилотниками на регион за время полномасштабной войны. Но противовоздушная оборона справилась. Спасибо нашим героям!», - сообщил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников