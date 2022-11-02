В Беларусь прибывают российские инженерные войска для строительства казарм 12 2.11.2022, 11:13

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Большинство казарм планируют построить в Брестской области.

По данным белорусского подполья, в Беларусь прибывают российские инженерные войска для сооружения казарм и лагерей.

Об этом сообщает украинский «Центр национального сопротивления».

Отмечается, что работы выполняют в рамках создания т.н. единой региональной группировки войск РФ и Беларуси.

Ожидается, что она будет насчитывать до 20 тыс. человек.

Большинство казарм планируют построить в Брестской области, именно туда прибывают российские тыловые подразделения.

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