В Беларусь прибывают российские инженерные войска для строительства казарм

В Беларусь прибывают российские инженерные войска для строительства казарм12
- 2.11.2022, 11:13
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Большинство казарм планируют построить в Брестской области.
По данным белорусского подполья, в Беларусь прибывают российские инженерные войска для сооружения казарм и лагерей.
Об этом сообщает украинский «Центр национального сопротивления».
Отмечается, что работы выполняют в рамках создания т.н. единой региональной группировки войск РФ и Беларуси.
Ожидается, что она будет насчитывать до 20 тыс. человек.
Большинство казарм планируют построить в Брестской области, именно туда прибывают российские тыловые подразделения.