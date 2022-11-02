ВСУ и «вагнеровцы» вступили в ближний бой в районе Зайцево 2.11.2022, 11:19

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Украинские защитники наносят удары по тылу оккупантов на Донбассе.

Российские войска усилили боевые действия на Донбассе, пытаясь окружить позиции украинских защитников в районе Угледара. Враг продолжает свое наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

К такому выводу пришли аналитики из Института изучения войны, проанализировав сводку Генштаба ВСУ и информацию из российских пабликов.

Противник продолжает массированный артиллерийский обстрел позиций ВСУ в районе Бахмута и Авдеевки.

В 13-километровой зоне в районе поселка Опытное и города Соледар ведут бои «вагнеровцы», которые пытаются прорвать линию обороны ВСУ. На днях в Сети появились кадры с геолокацией в Зайцево. На них можно увидеть ближний бой ВСУ и «вагнеровцев».

Также появилась информация об эвакуации гражданских из села Клещиевка, которое находится в 9 км от Бахмута.

Одновременно с этим ВСУ продолжают удерживать позиции на левом берегу реки Кашлагач.

Аналитики также уверены, что в районе Угледара ведут бои подразделения 155-й бригады морпехов ВС ПФ. На этом фоне украинские защитники наносят удары по тылу оккупантов. Так, в районе оккупированной Волновахи был уничтожен отель «Ахтамар», в котором расквартировались «кадыровцы».

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