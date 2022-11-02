«Дедолларизация» на белорусских предприятиях провалилась 2.11.2022, 12:59

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Белорусские юрлица не хотят кредитоваться в российских рублях.

С марта текущего года на кредитном рынке Беларуси наблюдается кардинальная перестройка, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

Уход из России зарубежных компаний, отказ от сотрудничества с российским бизнесом и санкции, блокирующие движение капиталов, не замедлили сказаться на белорусском экономическом ландшафте. Здесь как нельзя лучше дала о себе знать тотальная зависимость нашей экономики от восточного соседа. Мы будем лететь вниз следом, при этом перевалочным хабом для подсанкционной российской продукции белорусский рынок в полной мере быть уже не сможет.

Все это находит отражение и на кредитном рынке. В марте 2022 произошел обвал кредитования в долларах и евро с резким ростом новых кредитов в российских рублях. Затем началось медленное восстановление валютного кредитования, в первую очередь в долларах, т.к. многие зарубежные страны, на которые мы взялись перенаправлять экспортные поставки, работают все-таки в рамках глобальной экономики, где роль доллара остается незаменимой. В сентябре белорусские юрлица получили долларовых кредитов на 223 млн долларов, в то время как в марте – всего на 143 млн. Кредитование же в российских рублях, напротив, после пиковых значений марта-апреля снижается. Так, в сентябре объем кредитов, выданных банками юрлицам в российский рублях, оказался уже более чем в два раза меньше, чем в марте (25 млн рос руб против 58 млн).

А дело в том, что, во-первых, российский рынок, несмотря на свой размер, не нуждается во всей той продукции, которая ранее находила спрос в ЕС и прочих потерянных рынках. Во-вторых, российский рубль сейчас не свободно конвертируемая валюта и, следовательно, ее курс больше зависит от рукотворных решений, нежели рыночных. Белоруские банки уже давно и вовсе держат «запретительный» курс российского рубля с огромным спредом (разницей между ценой покупки и продажи). Это несколько охлаждает желание кредитоваться в такой валюте.

На этом фоне растёт кредитование в белорусских рублях. Однако значительная доля этого роста имеет инфляционную природу. Предприятиям и организациям нужно больше средств в условиях роста цен. Масла в огонь добавляет государство, медленно, но уверенно раздувая денежную массу, тем самым только провоцирую дальнейшее увеличение инфляционных процессов в экономике. В таких условиях рынок находится в поисках нового равновесия в сфере кредитовая и пока, судя по всему, его еще не достиг.

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