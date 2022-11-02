В Украине ликвидировали тщедушного оккупанта, который верил, что «его дело правое»15
- 2.11.2022, 13:02
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Захватчик приехал из Свердловской области.
На войне в Украине ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его «дело правое».
О «демилитаризации» захватчика сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Гибель Сизикова подтвердили и на родине. Это уже третий з неделю «груз 200» среди мобилизированных в Талицком районе Свердловской области.
Александр Сизиков - уроженец Талицы, его мобилизовали 29 сентября.
«Гибель подтверждена», — написали росСМИ со ссылкой на мэрию Талицы.
Представители администрации добавили, что получили информацию от военкомата.
Незадолго до отправки оккупант написал мотивирующие слова и благодарность за поддержку.
«Родные! Позвала меня родина! Спасибо вам за добрые слова! Берегите свои семьи и себя! Наше дело правое, мы победим!», — утверждал захватчик.
Родные и знакомые желали ему удачи, но, похоже, это не помогло.