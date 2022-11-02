ВСУ ликвидировали русского спецназовца Дятлова, снимавшего на видео свои мародерства в Украине 2.11.2022, 14:06

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В России его наградили «орденом мужества».

Российский спецназовец Владислав Дятлов погиб 25 сентября при артиллерийском обстреле в селе Давыдов Брод Херсонской области. В интернете появилось видео с его телефона, на котором он хвастается мародерством в Херсонской области. Видео Дятлов снимал с 28 апреля по август, но в Украине, судя по словам за кадром, он находился с зимы. Видео опубликовал ютуб-канал «Война в Украине 2022». Скорее всего, телефон Дятлова был обнаружен бойцами ВСУ и передан волонтерам, пишут «Важные истории».

28 апреля Дятлов снимает видео в двухэтажном доме в деревне Новая Каменка Херсонской области, где он «остановился на привале» с сослуживцем Зухрабом. Судя по социальным сетям, это Зухраб Магомедов. Мужчины пьют украденный алкоголь. «Скоро всех украинцев пе…бем. Геноцид сделаем», — говорит Зухраб. Дятлов добавляет: «Мы их уничтожим, только позже, сейчас посидим немножко».

На других видео, записанных с мая по август в других населенных пунктах Херсонской области, Дятлов снимает разбитые машины, а также проходит через десяток жилых домов, оставленных хозяевами. В домах царит непорядок, а Дятлов сетует: «Тут уже и брать нечего, тут уже до нас побывали из Минобороны». Однако, судя по видео, Дятлов смог забрать из брошенных домов гривны и золотые украшения и, как минимум, катался на украденном велосипеде.

25 сентября Владислав Дятлов убит во время артиллерийского обстрела в селе Давыдов Брод Херсонской области. 4 октября его похоронили. По словам создателей видео, несколько коллег Дятлова также умерли, еще несколько — оказались в плену.

Владиславу Дятлову было 30 лет, он родом из Курганской области. Служил в полку оперативного специального назначения Чеченской Республики. Был ветераном боевых действий, награжден орденом «За службу на Кавказе».

Посмертно представлен к награде «Орден мужества».

Во Вконтакте Дятлов был зарегистрирован как «Владислав Ветер». На своей странице он публиковал философские цитаты («В этом мире можно искать все, кроме любви и смерти. Они сами тебя найдут, когда придет время», «Не ходите по земле гордо, вам еще в ней лежать»), а также фотографии из поездок по регионам Кавказа. Местом работы у него на странице значится Росгвардия, а также указано, что в 94 полку оперативного назначения в городе Грозный Чеченской Республики он служит с 2016 года.

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