Под Минском заметили три российских МиГа-31К и контейнеры для ракет «Кинжал» 2.11.2022, 14:17

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Самолеты обнаружили на аэродроме в Мачулищах.

В Беларуси на аэродроме в Мачулищах продолжают находиться три МиГ-31К ВКС РФ, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал».

Об этом пишет норвежское издание Faktisk.

На свежих спутниковых снимках, полученных Fact Verifiable от Planet Labs, видны три российских самолета МиГ-31К на земле авиабазы Мачулищи к югу от Минска в понедельник в 09:41.

У самой Беларуси нет таких самолетов.

Эти же самолеты можно увидеть и на спутниковом снимке с утра 18 октября.

В Беларуси заметили 3 российских МиГа-31К и контейнеры на них для ракет Кинжал, - СМИ 02

Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» отмечает: «На свежих фото видны три сверхзвуковых истребителя-перехватчика Миг-31К ВКС РФ, которые могут нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» и способны запускать их на расстоянии 2 000 км. с регистрационными номерами: RF-92462, RF-92339 и RF-92333».

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