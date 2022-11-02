Появились первые спутниковые снимки после атаки дронов на российский флот в Севастополе 1 2.11.2022, 14:54

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Оккупанты отбуксировали фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров».

Сегодня, 2 ноября, в Сети впервые появились спутниковые снимки из бухты Севастополя, сделанные на следующий день после атаки дронов. Снимки зафиксировали перемещение фрегата «Адмирал Макаров».

В субботу, 29 октября, была совершена массированная атака на российские военные корабли, которые находились в одной из бухт Севастополя.

Только сегодня в Сети появились первые кадры, информирует журналист Андрей Цаплиенко.

Источник сообщает, что спутниковые снимки сделаны 1 ноября в 5:35 и 11:06.

Снимки в Twitter обнародовал аналитик из OSINT Бенджамин Питтет.

На фото можно увидеть фрегат «Адмирал Григорович» в открытом море на буксире. А спустя пять часов этот же корабль был пришвартован к Стрелковой бухте в Севастополе.

Не исключено, что оккупанты переместили и фрегат «Адмирал Макаров».

29 октября «рой» надводных и воздушных дронов атаковал одну из бухт Севастополя.

В РФ во всем обвинили Украину и Британию. Военные эксперты заявили, что после атаки могло пострадать от трех до четырех российских военных кораблей, включая и фрегат «Адмирал Макаров».

Сразу же после этой атаки РФ заявила о выходе из «зерновой сделки».

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