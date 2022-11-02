Михаил Ходорковский: За назначением Суровикина стоит Пригожин 2 2.11.2022, 15:12

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Фото: EPA/UPG

«Повар Путина» имеет больше власти, чем Шойгу.

Бывший политический заключенный и российский бизнесмен Михаил Хорорковский заявил, что владелец ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин стоит за назначением генерала Сергея Суровикина. В целом, по словам Ходорковского, «повар Путина» в России сейчас имеет большее влияние в политике, чем, например, глава МИД Сергей Лавров или министр обороны Сергей Шойгу, пишет The Guardian.

По данным СМИ, эту информацию Ходорковский уже передал комитету по иностранным делам Великобритании.

«По его словам, Пригожин стоит за недавним назначением генерала Сергея Суровикина руководителем военной операции в Украине и работает с ним по Украине в тесном взаимодействии», – цитирует россиянина The Guardian.

По словам Ходорковского, Пригожин получает приказы непосредственно от российского президента Владимира Путина. К тому же главе Кремля выгодно использование «вагнеровцев», поскольку это все еще дает ему возможность якобы оградить Россию от терроризма и их военных преступлений.

Что повлекло за собой такую ситуацию среди российских властей? Первое и самое логичное, что приходит в голову - крах оккупационных сил на украинском фронте. Россия начала стремительно терять недавно аннексированные земли, что, вероятно, и привело к ухудшению ситуации среди тамошней военной элиты.

Подтверждают этот тезис и заявления западных аналитиков, которые считают, что Владимир Путин уже нашел козла отпущения за провал на фронте - им стал министр обороны Сергей Шойгу, которого, вероятно, уже в ближайшее время ожидает увольнения.

Параллельно с этим случился и инцидент с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, обвинившим командующего Центральным военным округом ВС РФ генерал-полковника Александра Лапина в том, что Россия потеряла стратегически важный Лиман. Подыграл ему в этом и «повар Путина» Евгений Пригожин, описав российских военных лидеров как «куски мусора». Но в ответ на заявления, вероятно, подорвавшие остатки авторитета российского президента, Путин присвоил Кадырову генеральское звание.

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