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В США базовая учетная ставка поднята до 3,75 процента

  • 2.11.2022, 22:22
  • 1,544
В США базовая учетная ставка поднята до 3,75 процента

ФРС США четвертый раз подряд повысила ставку на 75 пунктов.

Федеральная резервная система США в среду, 2 ноября, подняла базовую учетную ставку на 75 базисных пунктов с 3-3,25% годовых до 3,75-4% годовых.

Об этом говорится в пресс-релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Повышение на 75 б.п. происходит на четвертом заседании подряд. Рост ставок связан с высокой инфляцией в США, которая достигла максимума за последние 40 лет. Потребительские цены в стране в сентябре выросли в годовом исчислении на 8,2%.

Это уже шестое повышение с начала года. В марте ставка выросла на 25 б.п., в мае — на 50 б.п. и на 75 б.п. - в июне, июле и сентябре.

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