На Херсонщине ВСУ уничтожили базу кадыровцев 2.11.2022, 23:13

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иллюстрационное фото

Ликвидированы более 50 оккупантов.

В селе Каиры Горностаевского района Херсонской области в результате ударов Вооруженных сил Украины уничтожены более 50 кадыровцев.

Об этом стало известно после разбора обломков зданий, по которым 24 октября ударили украинские воины, сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

Он пояснил, что бойцы ВСУ точно попали по месту дислокации банд наемников из Чечни.

По его данным, по базированию кадыровцев ударила украинская реактивная артиллерия.

«Из-под завалов изъято 62 тела погибших. 53 принадлежат в/с ВС РФ (мпд Чечня). Другие нуждаются в идентификации», - добавил Штефан.

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