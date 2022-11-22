Головченко улетел в Иран договариваться о сборке ракет? 4 22.11.2022, 10:08

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Роман Головченко

Лукашенко хочет производить в Беларуси реактивные снаряды.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко отправился в Иран и Сирию. Визит продлится 22-24 ноября.

Как сообщила пресс-служба правительства, Головченко проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, а также с первым вице-президентом страны Мохаммадом Мохбером.

Ранее украинская разведка сообщала, что белоруcская делегация планирует визит в Иран, чтобы получить возможность организации технологического процесса сборки реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм на территории Беларуси.

По данным ГУР МО Украины, Лукашенко ищет возможность организации на территории страны производства составных частей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и перехода в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов.

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