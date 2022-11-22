Российский полковник, ответственный за призыв, попался на взятке стиральной машиной

Российский полковник, ответственный за призыв, попался на взятке стиральной машиной4
- 22.11.2022, 11:13
- 2,986
Офицер признал свою вину.
В Москве суд отправил на два месяца под домашний арест ответственного за призыв на воинскую службу сотрудника Генштаба РФ полковника Ивана Мертвищева. Он обвиняется в получении взятки стиральной машиной.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание «КоммерсантЪ». Отмечается, что свою вину полковник полностью признал.
В связи с призывной кампанией в планах полковника Мертвищева была обозначена проверка Объединенного военного комиссариата. За неделю до мероприятия, по информации издания, он позвонил военному комиссару ОВК и предупредил о проверке. А еще намекнул, что найдет к чему придраться.
«Решить же проблемы полковник Мертвищев предложил офицеру за счет покупки для него стиральной машины стоимостью не менее 70 тыс. росс. руб.», - говорится в сообщении «Ъ».
Военный комиссар якобы согласился, но на самом деле обратился в ФСБ - та взяла под свой контроль ход дальнейших переговоров о приобретении стиральной машины для Мертвищева.
«Когда же выбор был окончательно сделан, а машинка куплена, военный комиссар сообщил проверяющему, что заказ выполнен и тот может приезжать и забрать его. При получении стиральной машинки сотрудники ФСБ и задержали господина Мертвищева», - пишут журналисты.
Против него возбуждено уголовное дело о получении взятки, сопряженной с вымогательством (часть 5 статьи 290). Полковник полностью признал свою вину.