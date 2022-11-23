Видеофакт: Лукашенко еле волочит ноги

Видеофакт: Лукашенко еле волочит ноги32
- 23.11.2022, 16:50
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Диктатор прилетел в Ереван.
Появилось видео, как Лукашенко по прилету в Ереван, где проходит саммит ОДКБ, с трудом спускается с трапа самолета.
На протяжении долгого времени здоровье Лукашенко является фактически тайной для белорусского общества, если не считать единичные инфоповоды в СМИ. Самая громкая история случилась после президентских выборов 2016 года – тогда анонимные источники сообщили об инсульте у диктатора.
Лукашенко прилетел в Ереван на саммит ОДКБ.— charter97.org (@charter_97) November 23, 2022
Диктатор с трудом передвигает ноги. pic.twitter.com/5ib3ivNhKR