Видеофакт: Лукашенко еле волочит ноги 32 23.11.2022, 16:50

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Диктатор прилетел в Ереван.

Появилось видео, как Лукашенко по прилету в Ереван, где проходит саммит ОДКБ, с трудом спускается с трапа самолета.

На протяжении долгого времени здоровье Лукашенко является фактически тайной для белорусского общества, если не считать единичные инфоповоды в СМИ. Самая громкая история случилась после президентских выборов 2016 года – тогда анонимные источники сообщили об инсульте у диктатора.

Лукашенко прилетел в Ереван на саммит ОДКБ.



Диктатор с трудом передвигает ноги. pic.twitter.com/5ib3ivNhKR — charter97.org (@charter_97) November 23, 2022

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