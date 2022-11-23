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Видеофакт: Лукашенко еле волочит ноги

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  • 23.11.2022, 16:50
  • 18,940
Видеофакт: Лукашенко еле волочит ноги

Диктатор прилетел в Ереван.

Появилось видео, как Лукашенко по прилету в Ереван, где проходит саммит ОДКБ, с трудом спускается с трапа самолета.

На протяжении долгого времени здоровье Лукашенко является фактически тайной для белорусского общества, если не считать единичные инфоповоды в СМИ. Самая громкая история случилась после президентских выборов 2016 года – тогда анонимные источники сообщили об инсульте у диктатора.

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