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Видеофакт: Пашинян унизил Путина и Лукашенко на саммите ОДКБ

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  • 24.11.2022, 11:52
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Видеофакт: Пашинян унизил Путина и Лукашенко на саммите ОДКБ
Фото: Getty Images

Оба диктатора не ожидали такого демарша от премьер-министра Армении.

Российский и белорусский диктаторы выглядели очень комично, когда премьер-министр Армении Пашинян решил не ставить свою подпись под декларацией ОДКБ, а просто закрыл заседание.

Вчера, 23 ноября, в Ереване проходил саммит глав ОДКБ, на который прибыли Путин и Лукашенко. Накануне их визита в Армении проходили антироссийские демонстрации.

РФ не поддержала сторону Армении в войне против Азербайджана, а значит и сама организация ОДКБ бессмысленная.

Сегодня, 24 ноября, в Сети появились кадры из Еревана, на которых Пашинян принял решение закрыть заседание, не поставив своей подписи под документом ОДКБ.

В ходе очередного саммита ОДКБ планировала подписать проект декларации о помощи Армении. Однако премьер-министр страны Никол Пашинян отказался это делать.

Премьер Армении заявил, что в декларации ОДКБ отсутствуют четкие формулировки касательно военной помощи, а значит любой противник может интерпретировать документ по-своему.

Для Азербайджана этот документ станет зеленым светом для дальнейших военных действий в Карабахе, заявил Пашинян. С его слов, документ окончательно и детально не проработан, а значит и ставить свою подпись он пока не планирует.

Лукашенко признался, что Армения внесла в документ целых две поправки, однако другие лидеры ОДКБ отказались их рассматривать. Именно поэтому на глазах у СМИ Пашинян в единоличном порядке принял решение закрыть саммит.

Кадры попали в Сеть, на них можно увидеть удивления со стороны Лукашенко и Путина. Оба диктатора не ожидали такой дерзости со стороны Пашиняна. В конце заседания Пашинян заявил, что в течение последних двух лет Армения трижды подвергалась нападению со стороны Азербайджана, однако никто из ОДКБ не помог.

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