Видеофакт: Лукашисты везут нелегалов на машинах к польской границе

Видеофакт: Лукашисты везут нелегалов на машинах к польской границе2
- 24.11.2022, 12:48
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Польские пограничники поймали злоумышленников «на горячем».
Польские пограничники 24 ноября опубликовали в своих соцсетях видео, на котором нелегальные мигранты с территории Беларуси подъезжают к ограждению на границе.
В погранслужбе Польши обвинили в помощи мигрантам белорусских пограничников.
Służby białoruskie cały czas przywożą cudziemców pod granicę z🇵🇱.Dzięki znajomości terenu żołnierze🇧🇾doprowadzają szybko cudziemców do miejsc,w których mogą próbować przekraczać granicę.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2022
Sposób zabezpieczenia granicy przez🇵🇱 jest stale monitorowany przez służby🇧🇾#PSGSzudziałowo pic.twitter.com/mXiPO4sl6I
«Белорусские службы постоянно доставляют злоумышленников к границе с Польшей. Благодаря знанию местности, белорусские солдаты быстро направляют злоумышленников к местам, где они могут попытаться пересечь границу», — заявили там.
Видео, скорее всего, снимали ночью. Сначала на опубликованных кадрах видно силуэты автомобиля, а затем группу людей — все возле ограждения, похожего на установленное Польшей на границе с Беларусью.