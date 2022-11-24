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Видеофакт: Лукашисты везут нелегалов на машинах к польской границе

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  • 24.11.2022, 12:48
  • 5,364
Видеофакт: Лукашисты везут нелегалов на машинах к польской границе

Польские пограничники поймали злоумышленников «на горячем».

Польские пограничники 24 ноября опубликовали в своих соцсетях видео, на котором нелегальные мигранты с территории Беларуси подъезжают к ограждению на границе.

В погранслужбе Польши обвинили в помощи мигрантам белорусских пограничников.

«Белорусские службы постоянно доставляют злоумышленников к границе с Польшей. Благодаря знанию местности, белорусские солдаты быстро направляют злоумышленников к местам, где они могут попытаться пересечь границу», — заявили там.

Видео, скорее всего, снимали ночью. Сначала на опубликованных кадрах видно силуэты автомобиля, а затем группу людей — все возле ограждения, похожего на установленное Польшей на границе с Беларусью.

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