Белорус рассказал, как партизанил под оккупацией в Херсоне 24.11.2022, 13:32

История Валерия Комогорова.

Белорус Валерий Комогоров с 2015 года живет в Херсоне. Когда началась российская оккупация, он со своей девушкой остались в городе. «Сначала координировали вместе с другими митинги. Потом занимались партизанщиной, снимали патриотический TikTok. Нас сдали и мы попали «на подвал».

Об этом Валерий рассказал «Радыё Свабода».

«В Херсоне решили оставаться принципиально»

Валерий Комогоров родом из Брагинского района, учился в Могилеве. В 2015 году переехал в украинский Херсон к своей бывшей девушке, с которой позже женился. Имел небольшой магазин товаров для рыбалки, отдыха и туризма. Последний раз в Беларуси Валерий был в 2016 году.

«Больше не ездил, потому что знаете, что там происходило. Больше трех не собираться, этот всякий маразм и бред. Я еще в 2015 году после выборов попадал там в замес, поэтому и не ездил на родину», — говорит Валерий.

В 2021 году белорус развелся. Начал работать в ремонте ноутбуков и телефонов.

«После начала войны я принципиально остался в Херсоне. Ведь здесь были люди, которые требовали моральной и финансовой поддержки. Сначала мы помогали территориальной обороне — когда россияне пытались захватить Херсон, строили баррикады. Потом координировали вместе с другими проукраинские митинги, рисовали плакаты. Также волонтерили, помогали старушкам с продуктами и лекарствами», — говорит белорус.

«Занимались всеми видами партизанской деятельности»

Валерий рассказывает, что под оккупацией он и группа активистов занимались партизанской деятельностью.

«Разной. Пробивали колеса в технике оккупантов. Заливали солярку вместо бензина, добавляли сахар в топливо. И так портили им технику. Сдавали их позиции», — говорит белорус.

Когда людей в Херсоне россияне начали массово задерживать, даже по десятку человек в день, вести такую деятельность стало опасно, рассказывает Комогоров. Тогда Валерий со своей нынешней девушкой Ольгой решили снимать патриотические проукраинские видео для TikTok.

«По сути, у нас осталась такая «группа» — Я, Ольга и еще одна женщина. Вот нас кто-то сдал и 24 августа мы втроем попали в плен», — говорит Валерий.

По словам белоруса, их «брали» российские военные, сотрудники ФСБ, военная полиция и местные коллаборанты.

«Меня сразу ударили прикладом в голову, потом четыре часа били после задержания, на улице. Хорошо, что я почистил до этого интернет, переписки. Ведь было бы хуже. Так только осталась интернет-активность в Tiktok», — говорит белорус.

«Обещал матери, что выживу»

При задержании россияне увидели в комнате Валерия бело-красно-белый флаг.

«Это их сильно разозлило. Они кричали, что я за Тихановскую, всячески оскорбляли, из цензурного было разве что «шпион, предатель, крыса». Кричали, что «у нас же cоюзное государство, мы же братский народ, чего ты «укропам» продался?» Кричали: «что, ты себе в Гомеле девку не мог найти?»»,- говорит Валерий.

Его, девушку и женщину из «группы» привезли «на подвал», который был в центре Херсона и который после освобождения снимала Служба безопасности Украины.

«Там нас и держали. Ольгу и нашу женщину отпустили после 11 дней «на подвале». Ольга заболела там ангиной и не могла говорить. Женщине стало плохо. Мне стало легче, когда их освободили. Это придало мне сил перенести все испытания. Тем более я обещал матери, что выживу», — говорит белорус.

«Били током, пугали статьями за терроризм и шпионаж»

Как рассказывает белорус, ежедневно с 6 утра до 12 дня были допросы и избиения.

«Выбивали показания, чтобы признался, кто в городе партизанил, кто рисовал украинские ленты. Просили: «Сдай какого жирного коммерсанта, который за Украину». Пугали проблемами у родственников, угрожали депортацией. Били током. Угрожали, что «пришьют» терроризм, экстремизм и шпионаж. После, с 27 сентября, отправили за город копать окопы, могилы. Кому те могилы были, я не знаю», — говорит Валерий.

На рытье окопов белорус познакомился с мобилизованными из так называемой «ДНР». «Там были те, кого успели загрести. Студенты, сталевары. Они и сами не хотели воевать. Но им некуда было деться. Говорили, что россияне называют их «одноразовыми». От них хоть было нормальное отношение. Ведь после подвала у меня были и ребра поломанные, и зубы выбитые, и проблемы со здоровьем. Но живой — это главное», — вспоминает Валерий.

Ночевал он и другие задержанные в сарае с заваренными окнами и дверями.

«Там было немного лучше, чем в подвале. Хоть какие-то матрасы валялись на полу. Ведь в подвале ночевали на голом бетоне. В подвале могли и неделю не кормить, дать какой недоваренной гречки горсть. Камеры в подвале были переполнены, трамбовали по 7-8 человек», — вспоминает Валерий.

«Хорошо, что выжил и никого не сдал»

Валерий говорит, что 24 октября к нему подошел охранник и сказал, что есть приказ отпустить его «на четыре стороны». Но мне посоветовали посидеть до утра, так как постов же никто не снял и «могли пристрелить».

«Главное, что выжил и не сдал никого. У меня же были связи с военными, с теробоной. А россияне допытывались, где позиции военных, где в городе живут бывшие военные и полицейские», — говорит белорус.

Валерий рассказывает, что света в Херсоне пока нет, но уже есть вода. Участились обстрелы.

«Все надеются, что россияне сюда не вернутся. Даже когда в город заходили наши, украинские военные, многие побоялись выходить из домов. Думали, какая-то провокация. Потом уже решились, выскочили. Сейчас в городе еще вылавливают коллаборантов, проводят фильтрацию. Ведь реально многие помогали оккупантам, перешли на их сторону. Мы остаемся в Херсоне. Держим защиту!» — добавил Валерий.

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