На Дарью Лосик оказывают давление в СИЗО 1 24.11.2022, 22:18

Дарья Лосик

Политзаключенную задержали 18 октября.

На политзаключенную Дарью Лосик оказывает давление администрация брестского СИЗО-7, пишет правозащитный центр «Вясна».

Вес посылок для Дарьи начали засчитывать в общий вес передач. Обычно заключенным можно выдавать 30 кг передач в месяц и дополнительно отправлять неограниченное количество посылок весом 50 кг. Теперь ее в этом ограничили.

Посылки для Дарьи просят не отправлять без согласования с родственниками, поскольку из-за установленного лимита она может остаться без необходимых вещей.

Также сообщается, что письма от Дарьи почти не доходят.

Напомним, Дарью Лосик задержали 18 октября. После трех дней задержания она не вышла на свободу. Провластные каналы сообщали о возбуждении уголовного дела против нее.

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