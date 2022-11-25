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Путина в очередной раз унизили

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  • 25.11.2022, 16:52
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Путина в очередной раз унизили

Великий и страшный диктатор становится жалким посмешищем.

Российский диктатор должен был уже привыкнуть получать пощечины на постсоветском пространстве, об этом рассказал на своем YouTube-канале Виталий Портников:

— Премьер-министр Армении Никола Пашинян отказался подписывать заключительные документы саммита ОДКБ, который прошел в армянской столице Ереване. Он отметил, что поскольку в итоговых документах форума не высказано никакой поддержки Армении в ее конфликте с Азербайджаном, он не считает нужным подписывать их. Это очередное политическое унижение Владимира Путина, и кажется, он должен был уже привыкнуть получать пощечины на постсоветском пространстве. Геополитическая расстановка сил меняется на наших глазах.

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